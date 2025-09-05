Nuova variante per il Franchi: lavori e partite possono convivere

Gli interventi principali includono nuove coperture temporanee, rifacimento dei gradoni della Maratona con sedute e parapetti rinnovati, misure antisismiche sull’anello strutturale e consolidamento dei pilastri. Parallelamente, verranno adeguati impianti elettrici e antincendio, impermeabilizzate aree critiche e migliorati i percorsi di accesso e uscita, così da mantenere l’agibilità dello stadio durante le partite. La variante, approvata anche sul piano amministrativo, aggiorna l’intero progetto esecutivo senza ridurre per ora la capienza e senza prevedere aumenti di costo, sebbene l’impatto economico sia monitorato attentamente.