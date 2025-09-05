Non solo il Napoli, c’è tanta curiosità anche intorno al Franchi: come sarà?

Un passaggio formale e di conseguenza sostanziale che permetterà tutti quelli successivi, utili alla costruzione del nuovo Franchi. «La capienza non sarà ridotta rispetto a quella attuale - si dice nella nota - e i lavori saranno concentrati nella Fiesole e in due settori di Maratona e Tribuna, ovvero quelli stessi già interessati dai cantieri. Tra gli interventi ritenuti necessari per rendere funzionale questa prima fase dei lavori la copertura della curva Fiesole, di metà Maratona e del lato nord della Tribuna, la riprofilatura della Maratona e il restauro della Tribuna principale». E, tra i lavori, già eseguiti «nel corso dell’estate è stato realizzato il primo livello della nuova curva Fiesole». Lo scrive il Corriere dello Sport.