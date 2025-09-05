Verso il debutto casalingo della squadra di Pioli contro il Napoli, la curiosità per la sfida ai campioni d’Italia è mista a quella di ritrovare il Franchi quattro mesi dopo (Fiorentina-Bologna 3-2 del 19 maggio), periodo in cui lo stadio è chiuso per consentire il cantiere di lavori senza soluzione di continuità. Sabato 13 si scoprirà a quale punto sono arrivati i lavori.
Corriere dello Sport
Non solo il Napoli, c’è tanta curiosità anche intorno al Franchi: come sarà?
È di ieri la delibera con cui la giunta di Palazzo Vecchio ha approvato la«variante al progetto dello Stadio nel percorso già intrapreso dal gennaio 2024. Il provvedimento prevede di concentrare i lavori nei cantieri già aperti, anticipando alcuni interventi previsti nella seconda fase e posticipandone altri che il progetto iniziale prevedeva di eseguire subito».
Un passaggio formale e di conseguenza sostanziale che permetterà tutti quelli successivi, utili alla costruzione del nuovo Franchi. «La capienza non sarà ridotta rispetto a quella attuale - si dice nella nota - e i lavori saranno concentrati nella Fiesole e in due settori di Maratona e Tribuna, ovvero quelli stessi già interessati dai cantieri. Tra gli interventi ritenuti necessari per rendere funzionale questa prima fase dei lavori la copertura della curva Fiesole, di metà Maratona e del lato nord della Tribuna, la riprofilatura della Maratona e il restauro della Tribuna principale». E, tra i lavori, già eseguiti «nel corso dell’estate è stato realizzato il primo livello della nuova curva Fiesole». Lo scrive il Corriere dello Sport.
