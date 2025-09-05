Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Non solo il Napoli, c’è tanta curiosità anche intorno al Franchi: come sarà?

Corriere dello Sport

Non solo il Napoli, c’è tanta curiosità anche intorno al Franchi: come sarà?

Franchi cantiere
Continuano i lavori al Franchi
Redazione VN

Verso il debutto casalingo della squadra di Pioli contro il Napoli, la curiosità per la sfida ai campioni d’Italia è mista a quella di ritrovare il Franchi quattro mesi dopo (Fiorentina-Bologna 3-2 del 19 maggio), periodo in cui lo stadio è chiuso per consentire il cantiere di lavori senza soluzione di continuità. Sabato 13 si scoprirà a quale punto sono arrivati i lavori.

È di ieri la delibera con cui la giunta di Palazzo Vecchio ha approvato la«variante al progetto dello Stadio nel percorso già intrapreso dal gennaio 2024. Il provvedimento prevede di concentrare i lavori nei cantieri già aperti, anticipando alcuni interventi previsti nella seconda fase e posticipandone altri che il progetto iniziale prevedeva di eseguire subito».

Un passaggio formale e di conseguenza sostanziale che permetterà tutti quelli successivi, utili alla costruzione del nuovo Franchi. «La capienza non sarà ridotta rispetto a quella attuale - si dice nella nota - e i lavori saranno concentrati nella Fiesole e in due settori di Maratona e Tribuna, ovvero quelli stessi già interessati dai cantieri. Tra gli interventi ritenuti necessari per rendere funzionale questa prima fase dei lavori la copertura della curva Fiesole, di metà Maratona e del lato nord della Tribuna, la riprofilatura della Maratona e il restauro della Tribuna principale». E, tra i lavori, già eseguiti «nel corso dell’estate è stato realizzato il primo livello della nuova curva Fiesole». Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Lamptey in panchina con il Ghana. Questa sera tocca ai big
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “L’Italia chiamò”

© RIPRODUZIONE RISERVATA