Nel disastro viola, Pioli si prende gli applausi di San Siro: l’accoglienza

Un caloroso applauso all’annuncio dello speaker al momento della lettura delle formazioni. E poi ancora cori della curva rossonera e altri applausi al momento di entrare e uscire dal campo.

Per l’allenatore della Fiorentina non è stata una notte qualunque e non solo perché festeggiava le 500 panchine in serie A. Pioli (che oggi festeggia 60 anni) infatti tornava per la prima volta a San Siro dopo l’addio al Milan, con cui vinse lo scudetto 2022. L’ultimo del Diavolo prima di annata (come l’ultima chiusa a maggio) tutt’altro che soddisfacenti.

Pioli per altro era stato premiato sabato sera dal Milan Club Old Clan che gli aveva consegnato una targa ricordo mentre era in ritiro con la Fiorentina: un omaggio che racconta bene il legame ancora forte tra il tecnico e l’ambiente rossonero — nonostante il #Pioliout che aveva preso campo nel suo ultimo periodo milanista — ribadito anche dal tatuaggio con lo scudetto e la scritta 19 che proprio Pioli si è fatto tatuare 3 anni fa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.