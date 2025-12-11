Nazione: “Vanoli non può sbagliare. Spazio a Viti e a Ndour, ma non solo”

La Nazione sulla probabile formazione

Redazione VN 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 08:54)

La Fiorentina affronta la Dinamo Kiev in una gara che pesa sia per il presente sia per la storia delle due squadre. I viola, ultimi in Serie A e scesi al 17° posto del girone di Conference dopo due sconfitte, non possono più permettersi errori. Anche la Dinamo vive un momento complicato: solo sesta nel campionato ucraino e 27ª nella “League Phase”, arriva a Firenze con appena tre punti e un tecnico del settore giovanile alla guida. Un contesto reso ancor più cupo dai pochi spettatori attesi, segno di una città divisa tra l’obiettivo europeo e la cruciale sfida salvezza contro il Verona di domenica.

Vanoli, alle prese con numerose assenze, dovrà fare scelte quasi obbligate. In porta verrà confermato De Gea, mentre in difesa Ranieri dovrebbe riposare lasciando spazio a Viti, insieme a Pongračić e Pablo Marí. L’emergenza è massima a centrocampo, dove Mandragora guiderà un reparto completato da Nicolussi Caviglia e Ndour. Sugli esterni toccherà a Dodô e Fortini, con Parisi preservato per la prossima gara.

In attacco, Kean e Gudmundsson dovrebbero partire dalla panchina dopo le recenti difficoltà, lasciando il posto a Piccoli e Džeko, chiamati a dare peso offensivo e soprattutto gol. La Fiorentina ha un disperato bisogno di segnare e vincere per tenere viva la speranza di qualificarsi agli ottavi di Conference e per ritrovare fiducia in vista della sfida salvezza che attende i viola nel weekend. Lo scrive la Nazione.