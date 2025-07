Nazione sull’attacco: “Siwe primo nome, poi Volpato. Ma prima le uscite”

La Nazione fa il punto sulle situazioni offensive della Fiorentina. In attacco resta vivo l'interesse per Siwe del Guingamp(la Fiorentina si è informata a metà settimana, è un'operazione da circa 5 milioni per il centravanti di riserva), cosi come piace Volpato se il Sassuolo aprisse a costi più contenuti rispetto ai 15 milioni richiesti in prima battuta.