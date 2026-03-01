Nazione sulla difesa: “Ranieri, Pongracic ma non solo. Vanoli si inventi qualcosa”

La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina che a Udine sarà chiamata a un grande sforzo per portare a casa la vittoria. Paolo Vanolo dovrà trovare la giusta chiave per rendere la retroguardia viola più sicura:
Nello specifico: la fase difensiva. Con o senza Rugani e con l'assenza per squalifica di Dodò, Vanoli dovrà inventarsi qualcosa perché la difesa sia meno prevedibile e 'colabrodo'. Rilanciare definitivamente Ranieri? Chiedere a Pongracic di rimanere al suo posto senza sganciarsi in inutili incursioni offensive? Risvegliare l'istinto di Comuzzo? Tocca a Vanoli rispondere e poi inventarsi qualcosa. Per forza.
