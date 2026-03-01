L’inaffidabilità difensiva resta la costante più preoccupante della stagione della Fiorentina, indipendentemente da avversari e competizioni. La sconfitta contro lo Jagiellonia, pur senza conseguenze sulla qualificazione agli ottavi di Conference League, ha riaperto ferite mai rimarginate: una fase difensiva che non ha mai trovato continuità e che continua a produrre prestazioni allarmanti.
Corriere Fiorentino
CorFio: “La facilità con cui De Gea ha dovuto raccogliere i palloni in rete”
I numeri confermano il problema sia in Serie A sia in Europa. In campionato i viola hanno già incassato 39 gol (1,5 di media a partita), peggio hanno fatto solo Torino, Verona e Pisa, con l’Udinese appena davanti. In Conference i 4 gol subiti giovedì portano a 9 il totale in 8 gare, mentre il computo stagionale sale a 51 reti incassate in 35 partite, includendo anche i 3 gol presi dal Como in Coppa Italia. Un dato che pesa anche psicologicamente, considerando la frequenza con cui David de Gea è stato costretto a raccogliere il pallone in rete.
Se la squadra guidata da Paolo Vanoli dovesse mantenere l’attuale media nelle ultime 12 gare di campionato, chiuderebbe a quota 69 gol subiti: un record negativo che eguaglierebbe quello della stagione 1946-1947. Negli ultimi decenni solo il 2001-2002 (63 reti) e l’annata della retrocessione 1992-1993 (61 gol) si avvicinano a questi numeri. Un’ipoteca pesante sul futuro di Moise Kean e compagni, che racconta le difficoltà di una Fiorentina raramente vista così fragile nella sua storia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
