CorFio: “La facilità con cui De Gea ha dovuto raccogliere i palloni in rete”

L’inaffidabilità difensiva resta la costante più preoccupante della stagione della Fiorentina , indipendentemente da avversari e competizioni. La sconfitta contro lo Jagiellonia , pur senza conseguenze sulla qualificazione agli ottavi di Conference League , ha riaperto ferite mai rimarginate: una fase difensiva che non ha mai trovato continuità e che continua a produrre prestazioni allarmanti.

I numeri confermano il problema sia in Serie A sia in Europa. In campionato i viola hanno già incassato 39 gol (1,5 di media a partita), peggio hanno fatto solo Torino, Verona e Pisa, con l’Udinese appena davanti. In Conference i 4 gol subiti giovedì portano a 9 il totale in 8 gare, mentre il computo stagionale sale a 51 reti incassate in 35 partite, includendo anche i 3 gol presi dal Como in Coppa Italia. Un dato che pesa anche psicologicamente, considerando la frequenza con cui David de Gea è stato costretto a raccogliere il pallone in rete.