La Nazione

Nazione sul centrocampo: “Richardson e Bianco in partenza. La situazione”

La Nazione si sofferma sul centrocampo della Fiorentina
La Nazione si sofferma sul centrocampo della Fiorentina. Condizione necessaria la partenza di Richardson,che non sembra aver convinto particolarmente Pioli.

Per lui qualche sondaggio dall'estero e (per ora) zero offerte. Dovrebbe ripartire anche Bianco, se non ora a gennaio. L'intenzione è quella di provare a prendere un elemento che possa alzare il livello delle rotazioni.

