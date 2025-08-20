Nazione sul centrocampo: “Richardson e Bianco in partenza. La situazione”

La Nazione si sofferma sul centrocampo della Fiorentina. Condizione necessaria la partenza di Richardson,che non sembra aver convinto particolarmente Pioli.
Per lui qualche sondaggio dall'estero e (per ora) zero offerte. Dovrebbe ripartire anche Bianco, se non ora a gennaio. L'intenzione è quella di provare a prendere un elemento che possa alzare il livello delle rotazioni.
