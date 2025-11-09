Nazione su Vanoli: “Ecco quanto servirà per vedere la sua mano sulla squadra”

La Nazione su Vanoli

Redazione VN 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 08:26)

Per vedere davvero i frutti del “metodo Vanoli” sul campo servirà del tempo, probabilmente un paio di settimane e la pausa del campionato per consentire al nuovo tecnico di lavorare con maggiore tranquillità. Tuttavia, dopo appena due allenamenti al Viola Park, l’allenatore si aspetta già un cambio di passo, soprattutto mentale. «Dobbiamo ripartire da poche cose, ma farle bene», ha dichiarato, indicando la necessità di eliminare distrazioni e cali di concentrazione, come quelli costati caro a Mainz nei minuti finali. Vanoli vuole una squadra più attenta, più compatta e più coinvolta anche da parte di chi subentra dalla panchina, aspetto finora molto carente.

L’assenza di Moise Kean, fermato da un trauma alla tibia sinistra e in dubbio anche per la Nazionale, obbliga Vanoli a rivedere i piani offensivi. Al suo posto dovrebbe giocare Edin Dzeko, in vantaggio su Piccoli, mentre la squadra sarà disposta con il 3-5-2, modulo che il tecnico conosce bene. Tra i titolari tornano alcuni “big” rimasti a riposo in Germania, come il portiere De Dea e Albert Gudmundsson, pronto a partire dal primo minuto contro il suo ex club. L’islandese, rientrato dopo alcuni giorni in patria per motivi personali, ha convinto Vanoli per intensità e atteggiamento, e rappresenta uno dei punti fermi della nuova Fiorentina.

In difesa dovrebbero essere confermati Pongracic, Marí e Ranieri, mentre a centrocampo ci sarà il trio composto da Nicolussi Caviglia in regia, Mandragora alla sua destra e Fagioli — in leggero vantaggio su Sohm — sul lato opposto. Sulle fasce agiranno Dodo e Fortini, con Gosens ancora ai box. Anche ieri, come nei giorni precedenti, Vanoli ha dedicato molto tempo al dialogo con il gruppo prima della seduta sul campo, segno di quanto punti sulla componente psicologica per invertire la rotta. La Fiorentina è chiamata a reagire con la testa prima ancora che con i piedi: è da lì che, secondo il nuovo allenatore, deve iniziare la rinascita. Lo scrive la Nazione.