Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Beltran: “Lui vuole il River o Firenze, ma dovrà venire incontro a Pradè”

La Nazione

Nazione su Beltran: “Lui vuole il River o Firenze, ma dovrà venire incontro a Pradè”

Beltran Flamengo
Tutto ruota intorno alla cessione di Lucas Beltran
Redazione VN

Daniele Pradè attende fiducioso. Non può fare altro in questo momento. Ha dato un altro paio di giorni a Lucas Beltran per decidere il proprio futuro. Oltre all'ipotesi Flamengo (che comunque rimane disponibile a prenderlo se il Vichingo cambiasse idea) c'è sul tavolo una proposta del CSKA Mosca, un po' più bassa (10 milioni più bonus) ma comunque accettabile per la Fiorentina.

Beltran - ieri inserito nella lista Uefa per il playoff di Conference al pari di altri giocatori in uscita come Sabiri e Bianco - dovrà dare una risposta nelle prossime ore. Resta la sensazione che preferisca altro (permanenza in viola o un ritorno al River, ma sempre a titolo definitivo) eppure dovrà pensare di venire in qualche modo incontro alla Fiorentina. Che senza la sua cessione non potrebbe dare l'assalto all'attaccante che vuole Pioli. Lo scrive la Nazione.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA