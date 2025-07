Nazione: “Sottil piace in Inghilterra, 3 club di A su Ikoné. Brekalo, zero offerte”

Situazione cessioni in casa Fiorentina

M'Bala Nzola si avvicina sempre di più alla cessione, anche se i negoziati proseguono a piccoli passi. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra la Fiorentina e il Pisa per sbloccare la trattativa. Il club viola ha aperto alla formula del prestito, ma ora chiede un impegno concreto da parte dei nerazzurri: vuole infatti inserire l’obbligo di riscatto in caso di salvezza del Pisa.

Il club toscano sta valutando attentamente la proposta, anche perché tra gli attaccanti seguiti Nzola è al momento quello più raggiungibile. I colloqui proseguiranno per definire anche la ripartizione dell’ingaggio tra le due società. Si cerca dunque un'intesa che possa soddisfare entrambe le parti, con la Fiorentina intenzionata a liberarsi di un giocatore fuori dal progetto.

Intanto, si muove qualcosa anche per altri esuberi viola. Sottil è seguito da Leeds, Sassuolo e Torino, mentre Ikoné continua ad avere estimatori nel Toro, nella Cremonese e nell’Udinese. Resta invece ferma la situazione di Brekalo, per cui al momento non ci sono offerte né interessamenti concreti. Lo scrive la Nazione.