VN – Nzola-Pisa, avanti tutta: si può chiudere entro fine settimana

Il futuro di M’Bala Nzola sembra ormai tracciato. L’attaccante angolano, arrivato alla Fiorentina lo scorso anno con grandi aspettative e reduce da una stagione al di sotto delle attese, è pronto a ripartire da Pisa. Il club nerazzurro è in trattativa avanzata con la società viola per portarlo in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza in Serie A.