Dopo una lunga e turbolenta sosta, in cui sono cambiati direttore sportivo e allenatore, Firenze ritrova finalmente la sua partita più attesa. I tifosi hanno deciso di accantonare contestazioni e fischi per spingere la squadra fuori dall’ultimo posto, lasciandosi alle spalle il pomeriggio amaro contro il Lecce. L’atmosfera è completamente diversa: oggi è il giorno del sostegno totale, con il Franchi pronto al primo sold out stagionale e oltre 21.000 spettatori attesi.
La Nazione
Nazione: “Primo sold out dell’anno. Il Franchi sarà una bolgia”
Vanoli, al debutto casalingo sulla panchina viola, chiede un approccio aggressivo e trascinante, convinto che l’energia del pubblico possa fare la differenza. Anche la Curva Fiesole è pronta a incidere, nonostante sia stata più volte penalizzata dai lavori e dalle decisioni della Questura. Proprio il divieto di realizzare la coreografia ha spinto gli ultras a organizzare una protesta simbolica: un corteo che, partito da Piazza della Libertà, arriverà allo stadio già in clima rovente.
Il serpentone viola accompagnerà l’avvicinamento alla partita, con la Fiesole determinata a creare un tifo “d’altri tempi” per spingere la squadra verso tre punti fondamentali nella scalata salvezza. L’unità tra squadra e tifoseria è il tema centrale di questa giornata: perché, come ripete Vanoli, con la Fiesole alle spalle ogni impresa può diventare possibile. Lo scrive la Nazione.
