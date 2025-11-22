Nazione: “Primo sold out dell’anno. Il Franchi sarà una bolgia”

Dopo una lunga e turbolenta sosta, in cui sono cambiati direttore sportivo e allenatore, Firenze ritrova finalmente la sua partita più attesa. I tifosi hanno deciso di accantonare contestazioni e fischi per spingere la squadra fuori dall’ultimo posto, lasciandosi alle spalle il pomeriggio amaro contro il Lecce. L’atmosfera è completamente diversa: oggi è il giorno del sostegno totale, con il Franchi pronto al primo sold out stagionale e oltre 21.000 spettatori attesi.