Il Franchi si riempie: atteso pubblico da grande occasione

Lo stadio Artemio Franchi va verso il tutto esaurito. I tifosi della Fiorentina hanno risposto presente all’incontro più sentito della stagione: stando ai dati di ieri, sono stati venduti circa 8 mila biglietti, per un totale di 21 mila spettatori garantiti con gli abbonati. Quindi rimangono da assegnare davvero pochi biglietti. Il record stagionale è stato raggiunto contro il Napoli alla terza giornata, quando 21.579 tifosi hanno riempito gli spalti dello stadio Franchi.
I biglietti venduti
Oggi è atteso il pubblico delle grandi occasioni vista la partita che da sempre porta con sé un profondo coinvolgimento emotivo. Ogni anno la tifoseria viola raggiunge in massa Campo di Marte per sostenere la propria squadra del cuore, sperando in un risultato soddisfacente contro i rivali storici della Juventus. Stavolta a maggior ragione, considerando l'inizio di stagione negativo in cui si è imbattuta la Fiorentina. L'ambiente è già caldo e pronto a ricevere gli avversari bianconeri. Lo scrive il Corriere dello Sport.
