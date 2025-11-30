La Nazione si sofferma sulla figura di Raffaele Palladino, vicino a ritornare sulla panchina viola prima della scelta di andare all'Atalanta. Cosa c'è di vero?
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Pressione dello spogliatoio per riavere Palladino. Cosa non è andato”
La Nazione
Nazione: “Pressione dello spogliatoio per riavere Palladino. Cosa non è andato”
La Nazione sul possibile ritorno di Raffaele Palladino
Per qualche giorno, intorno ai primi di novembre, il loro destino è rimasto intrecciato. Entrambi erano in corsa sia per la panchina della Fiorentina che per quella dell'Atalanta. Paolo Vanoli e Raffaele Palladino si sono spartiti le due squadre, con l'ex tecnico gigliato (dimissionario in estate) che in realtà non è mai stato vicinissimo al ritorno nonostante la forte pressione di una parte del gruppo squadra. Troppe le richieste di Palladino per essere accolte a stagione iniziata e così la dirigenza viola ha poi deciso di virare su Vanoli. Palladino ha aspettato poco. Anche mentre ri-pensava all'ipotesi viola-bis era consapevole che la panchina dell'Atalanta avrebbe potuto liberarsi a strettissimo giro di posta. Come in realtà è poi stato. Tempo per guardarsi indietro non ce n'è più. Scelte fatte. Adesso il lavoro con obiettivi diversi. I nerazzurri vogliono provare a rivitalizzare una stagione che aveva preso una piega anonima. La Fiorentina ha bisogno di tirarsi fuori dalla zona retrocessione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA