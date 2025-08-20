L'impressione è che possa succedere ancora molto nel mercato della Fiorentina. Compreso quello in entrata. Dove negli ultimi giorni si è fatta largo la volontà di provare a prendere anche un calciatore in difesa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Pioli vuole un difensore, via Pablo Marì. Impensabile Fortini al Torino”
La Nazione
Nazione: “Pioli vuole un difensore, via Pablo Marì. Impensabile Fortini al Torino”
La Fiorentina si muove anche in difesa
Di contro non sarebbe necessaria la partenza di nessun difensore, anche se resta in bilico la posizione di Pablo Mari, che potrebbe voler cogliere l'opportunità di andare a giocare titolare(per Pioli è l'alternativa a Pongracic). Su di lui Cruzeiro e Olympiakos, in vantaggio su almeno un altro paio di club brasiliani. A destra per il momento si è deciso di aspettare una valutazione definitiva su Fortini.
Sull'esterno classe 2006 sarà presa una decisione nel corso della settimana. Fortini è deciso a giocarsi le sue carte fino alla fine per rimanere in gruppo.In ogni caso permanenza o prestito, impensabile che la Fiorentina lo venda a titolo definitivo al Torino per i 5 milioni offerti. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA