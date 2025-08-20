Nazione: “Pioli vuole un difensore, via Pablo Marì. Impensabile Fortini al Torino”

L'impressione è che possa succedere ancora molto nel mercato della Fiorentina. Compreso quello in entrata. Dove negli ultimi giorni si è fatta largo la volontà di provare a prendere anche un calciatore in difesa.

Di contro non sarebbe necessaria la partenza di nessun difensore, anche se resta in bilico la posizione di Pablo Mari, che potrebbe voler cogliere l'opportunità di andare a giocare titolare(per Pioli è l'alternativa a Pongracic). Su di lui Cruzeiro e Olympiakos, in vantaggio su almeno un altro paio di club brasiliani. A destra per il momento si è deciso di aspettare una valutazione definitiva su Fortini.