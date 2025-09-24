Nazione: “Pioli deve lavorare sodo, al VP giorni di riflessioni sulla Fiorentina”

Pioli deve trovare la vera Fiorentina

Redazione VN 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 08:28)

L’inizio di stagione della Fiorentina era partito con l’idea di dare continuità a un undici titolare, confermato sia contro il Polissya che contro il Cagliari. La difesa a tre, con Dodo e Gosens sulle corsie e Fagioli e Sohm in mezzo, sembrava il punto fermo, mentre Pioli aveva scelto di inserire Cher Ndour per dare più equilibrio al centrocampo, sacrificando Dzeko. Le prime risposte furono positive, con Gudmundsson protagonista sia in Europa che in campionato, dando l’illusione di aver trovato la quadra.

Le difficoltà, però, non tardarono ad arrivare: già al ritorno con il Polissya si intravidero le prime crepe, con errori individuali e una qualificazione rimessa in discussione, segnale di fragilità strutturale. Da lì Pioli decise di sperimentare, alternando soluzioni offensive come il tridente con Gudmundsson dietro Piccoli e Kean o il ritorno di Dzeko nel 3-5-2. I risultati non arrivarono: lo 0-0 con il Torino e la pesante sconfitta con il Napoli mostrarono i limiti di una squadra incapace di reggere l’urto dei big e ancora alla ricerca di equilibrio.

La svolta tentata con il 4-4-2, proposta contro il Como, ha rappresentato la quinta veste tattica nelle prime sei uscite stagionali. Per mezz’ora la squadra ha dato segnali incoraggianti, ma poi si è sciolta, confermando le difficoltà di un gruppo che non ha ancora trovato certezze né identità. La regia di Nicolussi Caviglia, l’adattamento di Fazzini a esterno e la coppia Piccoli-Kean non hanno convinto, e persino il dogma della difesa a tre è stato messo in discussione. Al Viola Park è tempo di riflessioni profonde: Pioli deve trovare al più presto la formula giusta per ridare solidità e fiducia alla Fiorentina. Lo scrive la Nazione.