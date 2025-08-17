Nazione: “Offerta per Gosens mai sul tavolo di Pradè. Addio solo se chiesto da lui”

Il sabato post Ferragosto dei tifosi viola è stato movimentato dalla voce di un possibile ritorno di Robin Gosens all’Atalanta. La società bergamasca avrebbe manifestato l’interesse a riportare in nerazzurro l’esterno tedesco, ma l’operazione si è spenta subito sul nascere.

La Fiorentina, infatti, considera Gosens un punto fermo della squadra, leader dentro e fuori dal campo, e non ha alcuna intenzione di privarsene. L’offerta ipotizzata di 12 milioni di euro non è mai stata formalizzata al direttore sportivo Pradè e, in ogni caso, sarebbe stata respinta senza esitazioni.