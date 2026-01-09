Nazione: “Occhio alle uscite. Ndour piace a 3 di A, per Kouamè pesa l’ingaggio”

La Fiorentina continua ad essere una delle squadre più attive in Serie A. Goretti e Paratici stanno studiando i possibili colpo da mettere a disposizione di Paolo Vanoli. Ma la società lavora anche sul fronte uscite. Sono molti i giocatori che nelle prossime settimane lasceranno la Fiorentina. Secondo la Nazione ci sarebbe mercato anche per Cher Ndour, diventato un titolare nelle ultime uscite. Il ragazzo piacerebbe ad alcuni club di Serie A, in particolare a Lecce, Genoa e Verona. Anche Kouamè è in uscita, con il Valencia ed il Girona che si sono informate, ma lo stipendio del ragazzo frena gli entusiasmi spagnoli.