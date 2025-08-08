Nazione: “Nzola al Pisa, ma resta il nodo esuberi. La Fiorentina aspetta offerte”

La Fiorentina non sta trovando una sistemazione agli esuberi

La Fiorentina è riuscita a trovare l'accordo con il Pisa per M'bala Nzola , riuscendo quindi a piazzare uno dei tanti esuberi in rosa. Per gli altri però non sono ancora arrivate offerte.

La lista dei nomi è lunga: Brekalo, Infantino, Ikoné, Sottil e Barak. Le squadre che sperano in uno sconto aspettano fine mese, quando la Fiorentina dovrà aprire ad una serie di prestiti. Per questo l'unica cosa da fare al momento è attendere. Lo riporta La Nazione.