La Fiorentina è riuscita a trovare l'accordo con il Pisa per M'bala Nzola, riuscendo quindi a piazzare uno dei tanti esuberi in rosa. Per gli altri però non sono ancora arrivate offerte.
Nazione: “Nzola al Pisa, ma resta il nodo esuberi. La Fiorentina aspetta offerte”
La Fiorentina non sta trovando una sistemazione agli esuberi
La lista dei nomi è lunga: Brekalo, Infantino, Ikoné, Sottil e Barak. Le squadre che sperano in uno sconto aspettano fine mese, quando la Fiorentina dovrà aprire ad una serie di prestiti. Per questo l'unica cosa da fare al momento è attendere. Lo riporta La Nazione.
