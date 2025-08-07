Tutto come previsto. Fiorentina e Pisa hanno chiuso per il passaggio sotto la Torre di Mbala Nzola. Ieri il club nerazzurro ha fatto svolgere le visite mediche all'attaccante angolano classe 1996. Ora arriva il comunicato con l'ufficialità del trasferimento:
Nzola al Pisa, ora è ufficiale: confermata la formula del trasferimento
Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AFC Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori.
La conferma della Fiorentina—
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso con diritto di riscatto, a favore del Pisa, e controriscatto, a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M' Bala Nzola al Pisa Sporting Club.
I dettagli—
Il Pisa, in caso di esercizio dell'opzione, pagherà alla Fiorentina 5 milioni di euro. Secondo Gianluca Di Marzio, nell'accordo sarebbe presente anche un diritto di controriscatto in favore della società viola, fissato a 6,5. Per Nzola, come anticipato da Violanews, è pronto un contratto fino al 2029 da firmare alla fine della prossima stagione se il Pisa deciderà di tenerlo.
