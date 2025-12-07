Nazione: “Mancata stretta di mano Ranieri-Vanoli. La società deve intervenire”

La Nazione evidenzia quello che è successo durante Sassuolo-Fiorentina. Non solo la lite Kean-Mandragora sul rigore, ma anche il mancato saluto tra Ranieri e Paolo Vanoli al momento del cambio:
Il gesto-polemica di Kean sul rigore poi calciato da Mandragora e Moise che non festeggia e la mancata stretta di mano fra il capitano Ranieri e l'allenatore dopo la sostituzione del difensore diventano lo specchio di una situazione dove la società dovrà intervenire il prima possibile. Così i tifosi (trasferta da maxi-esodo ieri a Reggio) hanno ripreso a contestare e giovedì c'è pure la Conference che torna in scena. Già, ma l'Europa serve davvero a qualcosa con un campionato in queste condizioni?
