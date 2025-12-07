Fiorentina, minacce alle mogli dei calciatori. C’è chi ha già denunciato

Attorno alla Fiorentina il clima è diventato rovente : la sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo, nonostante il vantaggio iniziale, ha aggravato una classifica già molto preoccupante e fatto crescere il malcontento dei tifosi. Le critiche allo stadio, pur dure, sono rimaste nei limiti della contestazione sportiva, mentre online si è scatenata una violenza verbale senza controllo.

Subito dopo la partita, infatti, diverse compagne dei giocatori viola sono state prese di mira sui social da haters che hanno inviato minacce di morte e messaggi gravemente offensivi. Alcune hanno già denunciato alla polizia postale, mentre Amanda, moglie di Dodò, ha deciso di esporsi pubblicamente mostrando gli insulti ricevuti e denunciando apertamente la gravità della situazione. Altre, pur non pubblicando nulla, hanno segnalato i contenuti alle autorità competenti.