Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “La Fiorentina è un’agonia! Questa squadra non ha un’anima”

La Nazione

Nazione: “La Fiorentina è un’agonia! Questa squadra non ha un’anima”

Nazione: “La Fiorentina è un’agonia! Questa squadra non ha un’anima” - immagine 1
La Nazione analizza Fiorentina-Parma
Redazione VN

La Fiorentina pareggia 0-0 contro il Parma in una partita priva di gol ed emozioni (RASSEGNA VN - FIORENTINA INGUARDABILE. E ADESSO?), tra i fischi dei tifosi. I viola non riescono a vincere contro gli emiliani nemmeno al ritorno, dopo aver già lasciato punti all’andata, e restano bloccati in una situazione di classifica molto pericolosa. La squadra allenata da Vanoli continua così a vivere una stagione difficile e incerta, alimentando la preoccupazione dei propri sostenitori.

Il primo tempo è stato quasi completamente privo di occasioni e di gioco offensivo, con la Fiorentina incapace persino di affacciarsi nell’area avversaria. Nonostante il ritorno al modulo 4-1-4-1, gli esterni e la punta Piccoli risultano inefficaci e statici. Le uniche azioni degne di nota sono del Parma: al 13’ Strefezza sbaglia la conclusione e al 43’ Keita calcia da lontano sfiorando il palo. I viola, invece, non creano nulla e vengono fischiati dal pubblico.

Nella ripresa la Fiorentina dà inizialmente l’illusione di poter cambiare ritmo, ma Fagioli e Piccoli sprecano due buone occasioni nei primi minuti. Dopo questo breve tentativo, la squadra torna a essere lenta e sterile, nonostante i cambi provati da Vanoli. Il Parma si limita a difendere con ordine senza creare molto, mentre il portiere viola De Gea resta quasi inattivo. La partita si chiude così sullo 0-0, simbolo di una crisi di gioco e risultati che la Fiorentina non riesce a risolvere. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Guetta commenta: “Guardare la Fiorentina è quasi un atto di fede calcistica”
CorFio: “Fiorentina, senza Kean sono problemi. Piccoli-Gudmundsson deludono”

© RIPRODUZIONE RISERVATA