Nazione: “La Fiorentina è un’agonia! Questa squadra non ha un’anima”

La Fiorentina pareggia 0-0 contro il Parma in una partita priva di gol ed emozioni (RASSEGNA VN - FIORENTINA INGUARDABILE. E ADESSO?) , tra i fischi dei tifosi. I viola non riescono a vincere contro gli emiliani nemmeno al ritorno, dopo aver già lasciato punti all’andata, e restano bloccati in una situazione di classifica molto pericolosa. La squadra allenata da Vanoli continua così a vivere una stagione difficile e incerta, alimentando la preoccupazione dei propri sostenitori.

Il primo tempo è stato quasi completamente privo di occasioni e di gioco offensivo, con la Fiorentina incapace persino di affacciarsi nell’area avversaria. Nonostante il ritorno al modulo 4-1-4-1, gli esterni e la punta Piccoli risultano inefficaci e statici. Le uniche azioni degne di nota sono del Parma: al 13’ Strefezza sbaglia la conclusione e al 43’ Keita calcia da lontano sfiorando il palo. I viola, invece, non creano nulla e vengono fischiati dal pubblico.