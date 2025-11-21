Nazione: “La coreografia scelta dalla Fiesole e il perché del no della Questura”

Spiegato il perché del no alla Coreografia della Curva Fiesole

Redazione VN 21 novembre - 07:51

La Curva Fiesole scenderà in piazza domani prima della sfida tra Fiorentina e Juventus per protestare contro il diniego della Questura alla coreografia richiesta per il match. La decisione ha sorpreso molti, dato che negli anni i mosaici viola hanno trasformato la curva in una galleria di immagini iconiche. Questa volta, però, via Zara non ha dato l’ok all’iniziativa degli ultras, che volevano comporre con le bandierine la scritta “11 leoni”, un messaggio di incitamento alla squadra in un momento particolarmente delicato.

Il rifiuto della Questura trova origine nel precedente di marzo, quando, in occasione dell’arrivo della Juventus, gli ultras modificarono all’ultimo minuto una coreografia approvata, trasformandola in un insulto rivolto ai bianconeri. Un “scherzo” che gli uffici di via Zara non hanno dimenticato e che ora porta a un nuovo stop, come già era accaduto nella semifinale di Conference League contro il Betis. La mancanza di fiducia ha quindi impedito la realizzazione del nuovo mosaico, generando forte malcontento tra i tifosi.

Per tutta risposta, la tifoseria organizzata ha indetto un corteo con ritrovo alle 12.30 in Piazza della Libertà, scelta non casuale per la vicinanza alla Questura, da cui gli ultras intendono far sentire “forte e chiara” la loro voce. Da lì il corteo si muoverà verso lo stadio, raggiungendo il settore Ferrovia, visto che la Curva Fiesole è chiusa per i lavori. Un'iniziativa che esprime la frustrazione del tifo viola e rivendica il diritto a mantenere viva la tradizione coreografica della curva. Lo scrive la Nazione.