Nazione: “Kean vuole una big europea. Fiorentina con il fiato sospeso”

Nel tardo pomeriggio di una domenica estiva, è arrivata una notizia confortante per i tifosi della Fiorentina: Moise Kean ha rifiutato le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, in particolare da Al Qadsiah e Al Hilal. Una scelta ponderata insieme al suo entourage, ma soprattutto coraggiosa, dettata da motivazioni calcistiche e non economiche, considerando le cifre elevate proposte dai club sauditi. La decisione ha rasserenato l’ambiente viola e ha dato sollievo anche al CT Gattuso in ottica Nazionale.