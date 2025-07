VN – Kean dice no all’Arabia: nei prossimi giorni contatti per il rinnovo

La destinazione araba non convince Kean. In programma nei prossimi giorni un incontro per discutere il rinnovo con la Fiorentina

Nicolò Schira 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 18:05)

Ecco alcuni aggiornamenti sul fronte Kean. Come raccolto dalla nostra redazione, anche nelle scorse settimane, la destinazione Arabia non convince l'attaccante viola, che ha rifiutato tutte le offerte, compresa quella dal club di Simone Inzaghi. La clausola rimarrà attiva ancora un paio di giorni. L'unica offerta che potrebbe far vacillare il classe 2000 è dalla Premier League, destinazione favorita dall'ex Juve.

Il rinnovo — Non è tutto. Tra giovedì e venerdì la Fiorentina ha in programma un incontro con l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, per discutere il rinnovo del contratto. Sul piatto la Fiorentina metterà un'offerta da 4,5 milioni a stagione, più del doppio di quello che percepisce oggi Kean in viola (2,2 miloni). La durata del contratto è fino al 2030.