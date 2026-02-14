Come previsto, Albert Gudmundsson e Daniele Rugani non sono partiti con la Fiorentina per Como. Il numero 10 islandese aveva alimentato qualche speranza di recupero dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Torino, ma lo staff medico ha preferito non forzare: possibile rientro dal 1’ nel prossimo turno contro il Pisa. Rugani, che ha ripreso ad allenarsi in gruppo, punta invece alla prima convocazione in viola proprio per il derby, ma non sarà disponibile in Conference contro lo Jagiellonia, non essendo in lista UEFA.
La Nazione
Nazione: “Gosens torna titolare. Ha recuperato la brillantezza”
Per la sfida allo Stadio Giuseppe Sinigaglia contro il Como, Paolo Vanoli dovrebbe confermare in gran parte l’undici visto una settimana fa, con qualche correttivo. Sulla sinistra torna dal 1’ Robin Gosens, apparso di nuovo brillante, elemento prezioso contro una squadra con uno dei più alti xG del campionato e solidissima in casa (un solo ko, contro il Milan). In difesa agiranno Comuzzo e Pongracic al centro, con Dodô a destra: il brasiliano è tra i diffidati insieme a Parisi, Mandragora e Nicolò Fagioli.
A centrocampo, nel 4-1-4-1, Fagioli guiderà la regia con Mandragora e Ndour (in vantaggio su Brescianini) più avanzati. In attacco, assente Guðmundsson, probabile conferma di Solomon a sinistra e ballottaggio tra Parisi e Harrison a destra, con Moise Kean riferimento centrale. Curiosità finale: la Fiorentina indosserà la quarta maglia arancione, già utilizzata nel 2-1 casalingo contro il Hellas Verona. Lo scrive la Nazione.
