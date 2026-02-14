Nazione: “Gosens torna titolare. Ha recuperato la brillantezza”

Come previsto, Albert Gudmundsson e Daniele Rugani non sono partiti con la Fiorentina per Como. Il numero 10 islandese aveva alimentato qualche speranza di recupero dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Torino, ma lo staff medico ha preferito non forzare: possibile rientro dal 1’ nel prossimo turno contro il Pisa. Rugani, che ha ripreso ad allenarsi in gruppo, punta invece alla prima convocazione in viola proprio per il derby, ma non sarà disponibile in Conference contro lo Jagiellonia, non essendo in lista UEFA.