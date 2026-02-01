La Nazione si sofferma anche sulle cessioni. Antenne dritte in casa viola anche per quel che potrà accadere sul fronte Fortini. Se tutti gli altri sono destinati a rimanere (da Ranieri a Fazzini, non sono attesi ribaltoni improvvisi), l'esterno classe 2006 è ancora fortemente in bilico.
Nazione: "Fortini, la Fiorentina aspetta la Roma. Pronta un'offerta in extremis"
Venerdì i primi contatti fra Fiorentina e Roma sono stati definiti positivi, ma quella di ieri è stata l'ennesima giornata d'attesa. I giallorossi hanno comunque fatto capire di voler presentare una nuova offerta per strappare il giocatore in extremis.
Oggi, in un senso o nell'altro, sarà una giornata decisiva. Dovesse rimanere, da martedì per Fortini ricomincerebbero le trattative per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Trattativa - lo si è già capito - che non sarebbe ormai per niente semplice.
