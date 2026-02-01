CorSport rivela: “L’ultima risposta di Dragusin a Paratici sulla cessione”

Nelle scorse ore la Fiorentina ha fatto un nuovo tentativo per Radu Dragusin del Tottenham, il giocatore però è destinato a rimanere a Londra dopo gli infortuni di Van de Ven e Danso.
L’operazione sarebbe stata comunque difficile, vista la preferenza del ragazzo per palcoscenici più prestigiosi. Niente da fare anche per Axel Disasi del Chelsea, che non è mai stato entusiasta all’ipotesi di lottare per la salvezza.
Mentre sul portoghese Diogo Leite c’è la Lazio, che nella giornata di venerdì ha accelerato per trovare l’accordo col classe 1999 dell'Union Berlino. Lo riporta il Corriere dello Sport.
