La Fiorentina conquista un punto prezioso a Genova che, pur non cambiando molto la classifica, restituisce fiducia e segnali di ripresa. Dopo un periodo di grande difficoltà, la squadra di Vanoli mostra finalmente un atteggiamento diverso, più combattivo e determinato. Il 2-2 contro il Genoa rappresenta quindi un piccolo passo avanti, soprattutto sul piano mentale e del carattere, primo segnale di una possibile rinascita che il tecnico dovrà consolidare nei prossimi mesi per raggiungere la salvezza.
Nazione: “Fiorentina, un punto che fa morale e dà fiducia. Ma quanti errori”
La partita si apre con una Fiorentina rinnovata nell’impostazione: Nicolussi Caviglia dirige la manovra a centrocampo, mentre Sohm supporta con decisione l’attacco privo di Kean e Gosens, entrambi infortunati ma presenti in panchina per sostenere i compagni. Il Genoa di De Rossi parte meglio e trova subito il vantaggio con una deviazione di Ostigard su punizione di Martin, approfittando di una difesa viola disattenta. La reazione, però, è immediata: un fallo di mano di Colombo regala un rigore ai viola, che Gud trasforma con freddezza contro la sua ex squadra.
Nella ripresa, il Var concede un rigore anche al Genoa per un fallo di mano di Ranieri, ma De Gea para il tiro mal eseguito da Colombo, mantenendo viva la Fiorentina. Poco dopo, Piccoli firma il sorpasso con la sua prima rete in campionato, ma la gioia dura poco: Colombo si riscatta segnando il 2-2 dopo un’azione confusa in area. Nel finale, Vanoli cambia assetto e De Gea salva il risultato con un intervento prodigioso nel recupero. Il pareggio serve poco alla classifica, ma rappresenta un’iniezione di fiducia e morale per una squadra che prova a rimettersi in moto. Lo scrive la Nazione.
