Nazione: “Fiorentina, un punto che fa morale e dà fiducia. Ma quanti errori”

La Fiorentina conquista un punto prezioso a Genova che, pur non cambiando molto la classifica, restituisce fiducia e segnali di ripresa. Dopo un periodo di grande difficoltà, la squadra di Vanoli mostra finalmente un atteggiamento diverso, più combattivo e determinato. Il 2-2 contro il Genoa rappresenta quindi un piccolo passo avanti, soprattutto sul piano mentale e del carattere, primo segnale di una possibile rinascita che il tecnico dovrà consolidare nei prossimi mesi per raggiungere la salvezza.