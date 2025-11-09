De Rossi: “Il gol di Colombo da Gialappa’s. Nel finale abbiamo chiuso la viola”

"Sono super contento per l'atteggiamento. I valori della squadra non sono da questa classifica, da queste situazioni si esce con il cuore, oggi non volevo la bellezza, ma dal punto di vista dell'atteggiamento si, siamo stati belli. Negli ultimi minuti li abbiamo chiusi, abbiamo avuto personalità. Il rigore per loro era giusto, ma rocambolesco. Il gol di Piccoli avrebbe ammazzato anche un toro, ma abbiamo reagito. Mi piace aver pareggiato con un gol così, come quelli che facevano vedere alla Gialappa's. Si può giocare meglio, ed in queste due settimane dobbiamo tanto lavorare sul video, su quello che voglio io. Chiedere troppo oggi era stupido, la Fiorentina è una squadra molto forte ed oggi abbiamo fatto una partita di sostanza."