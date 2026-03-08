Nazione: “Fiorentina spalle al muro. A Udine prestazione orrida, serve ripartire”

La Nazione su Fiorentina-Parma

Redazione VN 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 08:45)

La Fiorentina affronta il Parma con le spalle al muro e con un solo obiettivo: conquistare i tre punti per continuare la corsa alla salvezza.(RASSEGNA VN - COME STA KEAN E IL DISCORSO DI PARATICI) I viola arrivano alla sfida dopo l’importante vittoria casalinga contro il Pisa, utile per avvicinarsi alle posizioni più sicure della classifica, ma anche dopo la pessima prestazione di Udine che ha fatto riemergere fragilità mentali e incertezze della squadra. Servirà quindi una reazione forte contro un Parma in buona forma, anche se privo del suo giocatore chiave Bernabé.

La partita in Friuli è stata descritta come un vero naufragio sportivo: la Fiorentina era partita con l’intenzione di attaccare, ma si è infranta contro un’Udinese più solida e determinata. Proprio quell’atteggiamento di forza e convinzione mostrato dai bianconeri dovrà essere replicato dai viola, che in questo momento devono giocare con l’energia e la determinazione di una squadra disperata in cerca della salvezza.

L’allenatore Vanoli si affida quindi ai giocatori più esperti: Gosens torna titolare dopo molto tempo e Dodô rientra dalla squalifica. Il dubbio principale riguarda però Kean, alle prese con un problema alla caviglia e alla tibia: la sua presenza dipenderà dal provino dell’ultimo momento, ma è probabile che venga tenuto a riposo, con Piccoli pronto a guidare l’attacco. In ogni caso servirà una prova di grande coraggio, perché dal risultato contro il Parma dipendono non solo le speranze di salvezza ma anche il futuro dello stesso Vanoli. Lo scrive la Nazione.