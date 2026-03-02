Nazione: “Fiorentina a Udine devi vincere. Come non interessa a nessuno”

Il commento della Nazione in vista di stasera

Redazione VN 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 09:07)

Essere padroni del proprio destino è un privilegio, soprattutto in una stagione tesa come questa (RASSEGNA VN - KEAN, ZANIOLO E LA SALVEZZA). La Fiorentina ha l’occasione di allontanarsi temporaneamente dalla zona rossa grazie al turno favorevole e alla partita di Udine, dove un punto diventa fondamentale alla luce dei risultati delle dirette concorrenti. Proprio per questo, però, anche la squadra di Paolo Vanoli è chiamata a fare risultato: conta solo muovere la classifica, non il modo.

La gara non sarà mai una come le altre. Tornare a Udine riporta alla memoria la scomparsa di Davide Astori, un trauma ancora vivo a pochi giorni dall’anniversario. Prima ci sarà spazio per la commozione, anche con la presenza della famiglia Astori allo stadio, poi servirà concentrazione totale. La Fiorentina deve fare i conti con assenze pesanti come Solomon e Dodô, e sarà quindi inevitabile affidarsi ai “soliti noti”.

In particolare, molto passerà dai piedi di Moise Kean, tornato a segnare con continuità, e di Nicolò Fagioli, regista imprescindibile. Restano però le fragilità difensive, emerse anche in Conference League: l’inserimento di Ranieri potrebbe dare equilibrio e sicurezza, cosa impensabile solo un mese fa. In una stagione così nervosa, però, tutto è possibile. Anche vincere a Udine. Dipende solo dalla Fiorentina. Lo scrive la Nazione.