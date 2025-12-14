La Nazione propone una Fiorentina diversa. Una Fiorentina senza regista. Anche perché sia Fagioli che Nicolussi Caviglia in questo momento non stanno convincendo. E Vanoli potrebbe optare, in futuro, per un assento senza un vero play:
Nazione: "Fagioli e Nicolussi deludono. Il regista non serve, c'è Gudmundsson"
Andiamo così in campo. Li dove Vanoli cercherà di dare un seguito a quello che di buono che si è visto in coppa contro la Dinamo. La difesa, ad esempio, con quella soluzione 'alternante' da tre a quattro o viceversa può concretamente segnare la svolta a livello tattico di cui la squadra viola aveva bisogno. Quindi il ruolo di Gud. Ruolo inteso come uomo in più in campo. Uomo libero da schemi o guinzagli e proprio per questo dal rendimento (finalmente) di categoria, capace di diventare la guida di una Fiorentina dove la presenza di un regista (con Fagioli e Nicolussi Caviglia mai concretamente decisivi nel fare la differenza) potrebbe non essere più così obbligatoria o essenziale. Vedremo.
