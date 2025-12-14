De Gea cerca il riscatto dopo Sassuolo. E che duello con Montipò

Fiorentina-Verona è una sfida composta da duelli veri. La Nazione si sofferma su quello della porta composto da David De Gea e Lorenzo Montipò:
Duelli individuali. Seconde palle. Lotta continua e contrasti da vincere. La partita della Fiorentina sarà anche qui e per portare via i tre punti ci sarà da migliorare tanto anche da questi punti di vista. Il duello che scegliamo oggi però è fra i pali. Da una parte David De Gea, dall'altra Lorenzo Montipò. Se il portiere del Verona sta dimostrando una certa continuità di rendimento, condita anche da partite importanti e bei voti in pagella, l'estremo difensore spagnolo ha bisogno di riscattarsi dopo la giornata no di Reggio Emilia, nella quale ha disputato senza dubbio la peggior partita della sua avventura in maglia viola. Vanoli ha chiesto una mano ai senatori e dunque anche a lui. Ma al di là della leadership e della personalità serve ritrovare in fretta il portierone spagnolo che tante volte ha fatto la differenza.
