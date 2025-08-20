Nazione: “Esuberi? Barak e Ikonè, qualcosa si muove. Ma ancora troppo poco”

Viola News
La situazione esuberi in casa Fiorentina
La sensazione è che per cedere tutti gli esuberi serviranno le ultimissime ore di mercato. E per qualcuno si potrebbe anche andare oltre, sfruttando mercati che resteranno aperti dopo il primo settembre.

L'unico che resterà fino a gennaio sarà Kouame, ancora alle prese con il recupero post infortunio al ginocchio. E proprio un infortunio simile, quello di Suslov, ha rinforzato la candidatura del Verona per Barak. Anche Ikoné sta riflettendo su proposte estere.C'è il Vasco da Gama, ci sono possibilità in MLS e in Arabia Saudita.

La Fiorentina spera di racimolare qualche milione. Speranza piuttosto vana invece per Brekalo e Infantino, due calciatori completamente ai margini in cerca di una nuova occasione. Lo scrive la Nazione.

