Nazione: “Esuberi? Barak e Ikonè, qualcosa si muove. Ma ancora troppo poco”

La sensazione è che per cedere tutti gli esuberi serviranno le ultimissime ore di mercato. E per qualcuno si potrebbe anche andare oltre, sfruttando mercati che resteranno aperti dopo il primo settembre.
La Nazione
La situazione esuberi in casa Fiorentina
L'unico che resterà fino a gennaio sarà Kouame, ancora alle prese con il recupero post infortunio al ginocchio. E proprio un infortunio simile, quello di Suslov, ha rinforzato la candidatura del Verona per Barak. Anche Ikoné sta riflettendo su proposte estere.C'è il Vasco da Gama, ci sono possibilità in MLS e in Arabia Saudita.
La Fiorentina spera di racimolare qualche milione. Speranza piuttosto vana invece per Brekalo e Infantino, due calciatori completamente ai margini in cerca di una nuova occasione. Lo scrive la Nazione.
