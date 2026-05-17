Nazione: “De Gea ha fatto sapere una cosa a Paratici. Ecco perché ci sta riflettendo”

E a ben vedere sia De Gea che Di Gregorio non sono sicuri di rimanere a difendere le porte di Fiorentina e Juve

Redazione VN 17 maggio - 06:29

Duello anomalo, ma tutto sommato significativo. La sfida che scegliamo oggi è quella tra David De Gea e Michele Di Gregorio. In porta andranno loro, con l’obiettivo di blindarla. Entrambi sono reduci da una stagione sulle montagne russe.

De Gea — Partite buone alternate ad altre meno concrete, per il portiere viola soprattutto nella prima parte del campionato. E a ben vedere sia De Gea che Di Gregorio non sono sicuri di rimanere a difendere le porte di Fiorentina e Juve. David ha fatto presente di non volersene andare, ma l’alto ingaggio porta la Fiorentina a una riflessione.

Futuro — Di lui si è parlato anche in ottica Juventus, con Di Gregorio che ha convinto poco ed è stato a volte sostituito anche da Perin. Vedremo, di certo oggi saranno al loro posto. De Gea con la sua fascia al braccio: da metà stagione è stato chiamato a fare il capitano di un gruppo che stava naufragando. Il suo apporto è stato importante. Lo scrive la Nazione.