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Nazione: “De Gea ha fatto sapere una cosa a Paratici. Ecco perché ci sta riflettendo”

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E a ben vedere sia De Gea che Di Gregorio non sono sicuri di rimanere a difendere le porte di Fiorentina e Juve
Redazione VN

Duello anomalo, ma tutto sommato significativo. La sfida che scegliamo oggi è quella tra David De Gea e Michele Di Gregorio. In porta andranno loro, con l’obiettivo di blindarla. Entrambi sono reduci da una stagione sulle montagne russe.

De Gea

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Partite buone alternate ad altre meno concrete, per il portiere viola soprattutto nella prima parte del campionato. E a ben vedere sia De Gea che Di Gregorio non sono sicuri di rimanere a difendere le porte di Fiorentina e Juve. David ha fatto presente di non volersene andare, ma l’alto ingaggio porta la Fiorentina a una riflessione.

Futuro

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Di lui si è parlato anche in ottica Juventus, con Di Gregorio che ha convinto poco ed è stato a volte sostituito anche da Perin. Vedremo, di certo oggi saranno al loro posto. De Gea con la sua fascia al braccio: da metà stagione è stato chiamato a fare il capitano di un gruppo che stava naufragando. Il suo apporto è stato importante. Lo scrive la Nazione.

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