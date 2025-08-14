La Nazione si è soffermata sul mercato della Fiorentina. Valutazioni in corso. Il mercato del club di Rocco Commisso è in una fase d'attesa fermo restando che gli obiettivi sono noti da tempo ma non è escluso che possano essere raggiunti nell'ultimissima fase delle trattative.
Nazione: “Daku è stato offerto da intermediari. Il prezzo del cartellino”
La Fiorentina si muove in attacco
Alla voce vice Kean non si sono aggiunte altre candidature rispetto a quelle raccontate ma dalla Russia è arrivata una conferma importante intorno al nome di Mirlind Daku, centravanti albanese classe '98 il cui costo si aggira intorno agli 8 milioni.L'allenatore del Rubin Kazan, Rashid Rakhimov, ha confermato l'interesse della Fiorentina.
Alla quale il giocatore è stato proposto da intermediari. Idea che per dar fiato a Kean potrebbe essere presa in considerazione dai dirigenti gigliati.
