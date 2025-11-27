Nazione: “Così Vanoli vuole recuperare i giocatori rimasti ai margini con Pioli”

Il piano di Paolo Vanoli

Redazione VN 27 novembre - 08:14

Per Paolo Vanoli, la sfida di stasera rappresenta il terzo “cantiere aperto” dopo Genoa e Juventus: un’altra occasione per costruire l’identità di una squadra chiamata a raddrizzare una stagione difficile e pericolosa in zona bassa di classifica. La scelta della formazione segue un turnover leggero, dettato sia dalla necessità di gestire la condizione fisica sia dalla volontà di valutare quei giocatori rimasti ai margini con Pioli e ora chiamati a diventare parte del gruppo del riscatto.

Occhi puntati su Dzeko, chiamato a non far rimpiangere Kean, e sulle possibili mosse in difesa, dove Vanoli potrebbe far partire l’operazione rilancio per Viti e soprattutto Comuzzo. Accanto a loro, Parisi, Kouadio e lo stesso Fortini stanno ritrovando spazio e fiducia, segni di un nuovo corso che punta a restituire visibilità e appartenenza a elementi che possono diventare protagonisti passo dopo passo.

Pur con i pronostici favorevoli, Vanoli non vuole illusioni: chiede massima concentrazione e rispetto per l’Aek, consapevole che il debutto europeo da allenatore può trasformarsi in un momento da ricordare solo attraverso la prestazione dei suoi giocatori. Saranno testa, atteggiamento e responsabilità del gruppo a determinare se questa serata al Franchi potrà davvero segnare l’inizio della risalita. Lo scrive la Nazione.