Nazione: “Commisso chiaro su Comuzzo. Ecco quante vale per la Fiorentina”

La cessione di Thiaw al Newcastle ha scatenato una serie di possibili movimenti nel mercato, con il Milan che ha subito puntato su Pietro Comuzzo per sostituire il difensore tedesco.Comuzzo, giovane talento italiano con esperienza in Serie A, rappresenta un profilo molto apprezzato dai rossoneri, considerato una scelta solida e meno rischiosa rispetto ad altri nomi come Leoni, un altro obiettivo che però il Parma valuta molto alto.