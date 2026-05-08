Nazione: “Chi col Genoa da 9? Braschi spera, ma ci sono 3 opzioni”

Braschi vuole partire titolare, e scalpita. Ma non è l'unica soluzione per la maglia di numero 9

La Fiorentina sfiderà il Genoa per chiudere la pratica salvezza. Uno dei punti interrogativi per i viola riguarda il numero 9. Vanoli ancora non ha scelto chi guiderà il proprio attacco contro il Grifone. Le possibilità sono 3, ma molto dipenderà dalle condizioni di Piccoli. L'attaccante ex Cagliari è tornato a lavorare con i compagni, e sta molto meglio. Oggi si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni.