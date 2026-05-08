La Fiorentina sfiderà il Genoa per chiudere la pratica salvezza. Uno dei punti interrogativi per i viola riguarda il numero 9. Vanoli ancora non ha scelto chi guiderà il proprio attacco contro il Grifone. Le possibilità sono 3, ma molto dipenderà dalle condizioni di Piccoli. L'attaccante ex Cagliari è tornato a lavorare con i compagni, e sta molto meglio. Oggi si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Chi col Genoa da 9? Braschi spera, ma ci sono 3 opzioni”
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Nazione: “Chi col Genoa da 9? Braschi spera, ma ci sono 3 opzioni”
Braschi vuole partire titolare, e scalpita. Ma non è l'unica soluzione per la maglia di numero 9
E Braschi?—
Come scrive La Nazione, Braschi ha delle chances di partire dal primo minuto, ma non è la prima soluzione. Il recupero di Piccoli potrebbe cambiare le carte in tavola, ma il classe 2006 scalpita. La terza opzione è rappresentata da Gudmundsson falso 9. Nelle ultime 2 gare la Fiorentina non ha segnato, e servono gol, non tanto per il presente, ma per il futuro.
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