Nazione: “Beltran, la Fiorentina spera di chiudere a breve. Mistero Infantino”

La Nazione fa il punto sulle cessioni in casa Fiorentina

Redazione VN 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 08:16)

La Fiorentina, a dieci giorni dalla chiusura del mercato, prepara la fase delle cessioni per sfoltire una rosa ancora troppo ampia. I primi nomi in uscita sono Lucas Beltran e Alessandro Bianco, entrambi rimasti fuori dalla lista per i playoff di Conference nonostante la preparazione estiva svolta con Pioli. A loro si aggiungono diversi giocatori già messi ai margini fin dal ritiro, come Nzola, Christensen e Brekalo, oltre a Infantino, Barak e Ikoné. Un discorso a parte merita Sabiri: inizialmente considerato sacrificabile, si sta invece ritagliando uno spazio insospettabile con buone prove in amichevole e la scelta della maglia numero 11.

Le trattative più avanzate riguardano Beltran e Bianco. L’attaccante argentino è vicino al trasferimento al CSKA Mosca, che gli ha proposto un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione, mentre la Fiorentina – forte anche dell’acquisto di Piccoli – conta di chiudere velocemente l’operazione. Per Bianco, invece, dopo il rifiuto al Catanzaro, si cerca una destinazione in Serie A: il Sassuolo ha mostrato un interesse concreto nelle ultime ore e potrebbe rappresentare la soluzione ideale.

Più complicata la situazione degli altri esuberi. Barak e Ikoné faticano a trovare pretendenti sia per il rendimento deludente delle ultime stagioni sia per gli ingaggi elevati: 1,4 milioni netti per il ceco e 1,6 per il francese. Per il primo si cercherà ancora un’opportunità in Serie A, mentre per l’ex Lille restano possibili piste estere, in particolare in Francia. Infantino, infine, non ha ricevuto offerte concrete e resta in attesa di sviluppi. La Fiorentina, dunque, oltre a rafforzarsi, dovrà lavorare intensamente sugli esuberi per consegnare a Pioli una rosa più snella ed equilibrata. Lo scrive la Nazione.