Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrari: “Vi spiego la situazione Beltran. Piccoli? Sforzo economico importante”

news viola

Ferrari: “Vi spiego la situazione Beltran. Piccoli? Sforzo economico importante”

Beltran
Le parole del direttore generale della Fiorentina
Redazione VN

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha fatto chiarezza anche sul caso Beltran e sull'arrivo di Roberto Piccoli. Ecco le sue parole a Sky Sport:

Piccoli? Siamo vicini. Se arriverà, prenderemo un altro giocatore italiano e di prospettiva. Un altro sforzo economico con lo scopo di alzare l'asticella. Beltran? Con lui abbiamo un bellissimo rapporto. Anche lui ha maturato l'idea di cimentarsi in altri campionati, vediamo.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA