Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha fatto chiarezza anche sul caso Beltran e sull'arrivo di Roberto Piccoli. Ecco le sue parole a Sky Sport:
Ferrari: “Vi spiego la situazione Beltran. Piccoli? Sforzo economico importante”
Piccoli? Siamo vicini. Se arriverà, prenderemo un altro giocatore italiano e di prospettiva. Un altro sforzo economico con lo scopo di alzare l'asticella. Beltran? Con lui abbiamo un bellissimo rapporto. Anche lui ha maturato l'idea di cimentarsi in altri campionati, vediamo.
