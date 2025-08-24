Nazione avvisa: “Il Cagliari non è il Polissya. Pioli ha lavorato su questi concetti”

Il debutto in campionato della Fiorentina a Cagliari rappresenta un primo vero banco di prova dopo l’esordio in Conference League. Pur con prudenza e rispetto per l’avversario, i viola puntano a vincere e a confermarsi come una delle realtà più solide della stagione. La partita serve anche come cartina di tornasole per valutare il lavoro estivo e le indicazioni tattiche assimilate durante la preparazione.

Pioli e il gruppo portano dalla trasferta europea alcune lezioni importanti: evitare cali di tensione durante il pressing a tutto campo e non concedere metri preziosi agli avversari, che potrebbero trasformarsi in gol. La gestione tattica del 3-4-1-2 o 3-5-2 sarà fondamentale, con i cursori di fascia Dodo e Gosens chiamati a spingere e contribuire anche in zona finalizzazione. Il centrocampo con Gud e Fagioli, insieme alla duttilità di Ndour, garantirà possibilità di variazioni in corsa e continuità di gioco.