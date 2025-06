Nazione: “Al via la settimana di Pioli. Primo obiettivo, trattenere Kean”

Tanta attesa in casa Fiorentina per il futuro di Moise Kean: sarà questo il primo compito di Stefano Pioli

È la settimana di Stefano Pioli . Quella del contratto con la Fiorentina, quella dove – scavalcata la burocrazia – si accenderà il nuovo futuro della squadra . Sembra passato un secolo da quando Palladino ha deciso di strappare con la maglia e la città viola. Come scrive La Nazione, un secolo che la Fiorentina (e con lei Pioli) hanno saputo trasformare in una lunga serie di buone idee, intuizioni, azioni.

È la settimana di Pioli, quella che inizia oggi, anche se nei fatti l’ex tecnico del Milan e il club hanno lavorato insieme dal giorno in cui, con quella stretta di mano virtuale, hanno deciso che era l’ora di ricominciare quell’avventura interrotta bruscamente (non per colpa dell’allenatore) tempo fa. Pioli è stato l’uomo mercato della Fiorentina che Ferrari e Pradè stanno rinnovando. E se il capolavoro del rinnovo di De Gea, cronologicamente, premia le intuizioni dei manager, il resto, dal rinnovo di Gud, all’ingaggio di Fazzini, alle decisioni di non riscattare gran parte i protagonisti dell’ultima annata, in tutto questo, dicevamo, c’è stato – forte e chiaro – il polso di Pioli.