Nazione: “Kean non vuole scappare da Firenze. Gattuso l’ha chiamato e Pioli… “

Da martedì scatta la clausola di Moise Kean

Redazione VN 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 06:24)

La settimana tanto temuta è finalmente arrivata: da martedì entrerà in vigore la clausola rescissoria da 52 milioni di euro che potrebbe portare Moise Kean lontano dalla Fiorentina, sia in Italia che all’estero, incluso il mercato dell’Arabia Saudita. Nonostante le offerte milionarie provenienti da paesi meno competitivi, l’attaccante preferisce continuare a giocare in un campionato di alto livello, come la Serie A, e non ha alcuna fretta di lasciare Firenze se non arriveranno proposte tecnicamente interessanti.

Kean, infatti, non è affatto intenzionato a scappare dalla Fiorentina e, contrariamente a quanto visto in passato con atteggiamenti negativi, è pronto a mettersi a disposizione di Pioli qualora non si concretizzino altre opportunità. Proprio con il nuovo allenatore è previsto un confronto in cui l’ex PSG e Juventus riceverà conferma della stima e del ruolo centrale che avrà nel progetto tecnico della squadra.

L’attaccante ha già parlato anche con Gattuso, che spera di vederlo rimanere in un campionato europeo per mantenere vive le sue speranze di convocazione ai Mondiali. Le offerte e l’interesse di club importanti come Milan e Manchester United restano sullo sfondo, così come il timore di sorprese da parte di club finora rimasti nascosti. La situazione rimane quindi incerta, e da martedì sarà più chiaro il futuro di Kean. Lo scrive la Nazione.