Mina: “Ecco cosa mi disse Italiano. Chi temo dei viola? Dodo”

L'approdo a Cagliari — "Mi chiamò Ranieri. Mi disse che aveva bisogno di un difensore di personalità. Gli dico "Vengo subito, ma voglio giocare". Mi ha gestito bene, per lui era fondamentale avermi al 100%. Ranieri è bravissimo. Sa come lavorare con ogni calciatore".

Su Cuadrado — "Cuadrado è un fratello. Lo sento ogni giorno. Mi ha insegnato tanto. È una macchina. Fa tutto bene. E vuole la nazionale. Io ho preso da lui. Vado due ore prima al campo, faccio massaggi, palestra, ghiaccio, curo l'alimentazione: pollo e pesce".

Su Kean — "Ci ho giocato all'Everton. Forte e brava persona. Sarà una bella partita. Ma temo Dodò, scambieremo la maglia".