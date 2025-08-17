Il Cagliari batte l’Entella grazie a Cavuoti. E c’è lo zampino di Yerry Mina

Ieri sera il Cagliari è riuscito a battere l'Entella nella sfida di Coppa Italia grazie al rigore trasformato da Nicolò Cavuoti. Al termine della gara, il centrocampista, ha parlato delle emozioni provate ai media:
Sono sceso in campo in un momento delicato della partita: avevamo sbagliato il rigore, nell’azione successiva c’è stato l’episodio molto sfortunato dell’autogol che ha portato al pareggio. Era una fase tesa, volevamo chiudere il discorso prima dei calci di rigore. Ho pensato poi che era la mia prima volta in casa, davanti ai nostri tifosi, con lo stadio pieno: ero tanto emozionato, ma allo stesso tempo gasato. Il Mister mi aveva detto di stare tranquillo e di giocare come sapevo. Mi sono goduto il momento e ho cercato di dare il massimo per aiutare la squadra.
Cavuoti ha continuato poi raccontando un piccolo aneddoto riguardante l'ex difensore della Fiorentina Yerry Mina:
Quando andavo verso il dischetto, Yerry (Mina, ndr) è venuto da me per dirmi che avrei segnato. Regalare il passaggio del turno della squadra è un’emozione grandissima. Spero di poter dare il mio contributo anche in futuro.
