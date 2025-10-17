Milan, con la Fiorentina coppia d’attacco inedita? CorSport: “L’idea di Allegri”

I piani del Milan di Allegri per la sfida alla Fiorentina

17 ottobre 2025

L’assenza per infortunio di Christian Pulisic costringerà Massimiliano Allegri a rivedere l’attacco del Milan per la sfida contro la Fiorentina. Il tecnico dovrà scegliere tra Rafael Leao e Christopher Nkunku — o forse schierarli entrambi — a seconda delle condizioni fisiche di Santiago Gimenez, appena rientrato dagli impegni con il Messico. Una scelta tutt’altro che semplice, visto che sia il portoghese che il francese sono giocatori di grande talento e valore, entrambi meritevoli di un impiego costante. Tuttavia, Allegri dovrà tenere conto della forma atletica e mentale di ciascuno, optando per la soluzione più equilibrata in un momento delicato della stagione.

Leao e Nkunku condividono un percorso simile in questo avvio di campionato: una sola partita da titolari, entrambe in Coppa Italia, e un gol ciascuno. Entrambi hanno dovuto fare i conti con problemi fisici che ne hanno rallentato l’inserimento: il portoghese è stato fermo per un infortunio al polpaccio, mentre il francese ha vissuto un’estate complicata tra il recupero post-Chelsea e il trasferimento a Milano. Ora però entrambi sembrano aver ritrovato ritmo e condizione, pronti a mettere in mostra il proprio talento e a diventare protagonisti in maglia rossonera.

Per la gara di domenica, Leao appare leggermente favorito, forte dei due allenamenti in più svolti con il gruppo, ma Allegri potrebbe alternarli durante il match o addirittura schierarli insieme, con il portoghese nel ruolo di punta e Nkunku a supporto. Qualunque sarà la scelta, il tecnico può considerarsi fortunato: l’infortunio di Pulisic è un contrattempo spiacevole, ma la profondità offensiva costruita da Tare e Furlani offre al Milan opzioni di altissimo livello. Per Allegri, insomma, si tratta di “problemi dolci”, tipici di chi ha a disposizione una rosa competitiva e ambiziosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.